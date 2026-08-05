В Ростове жителя Новороссийска осудили за попытку присоединиться к террористам

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд огласил приговор Абдумаджида Джоникулова, обвиняемого по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 208 и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (приготовлении к преступлению, участие в незаконном вооруженном формировании, участие в террористической организации). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Следствие установило, что в период с 1 августа по 23 сентября 2025 года Джоникулов, находясь в Новороссийске, вел переписку с неустановленным членом «Исламского государства» (международная организация признана террористической и запрещена в РФ), от которого получал сведения о способах и маршрутах въезда в Сирию транзитом через Турцию для участия в боевых действиях в составе этой организации.

В ходе переписки фигурант выразил намерение воспользоваться предложенным маршрутом и выехать в Сирию и начал искать в интернете авиабилеты по маршруту Сочи — Стамбул.

В октябре Джоникулова задержали. Приговором суда ему назначили восемь лет колонии строгого режима, из которых первые три года он должен провести в тюрьме. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Константин Соловьев