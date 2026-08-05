55 предостережений получили предприниматели Удмуртии за вывески на другом языке

55 предостережений выписали предпринимателям Удмуртии за использование иностранных слов на вывесках. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике по итогам заседания коллегии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Всего за полгода сотрудники ведомства провели 59 обходов по точкам продаж. Заведено два протокола о нарушении прав потребителей и невыполнении в срок законных предписаний должностных лиц (ст. 14.8, ст. 19.5 КоАП РФ).

Максимальное наказание по указанным статьям — штраф до 500 руб. для физлиц, до 2 тыс. руб. для должностных, до 20 тыс. руб. для юрлиц.

Напомним, в середине июня предостережения из-за оформления вывесок на иностранном языке получило 20 коммерсантов Удмуртии.

Нововведения вступили в силу с 1 марта. По ст. 10.1 ФЗ «О защите прав потребителей», информация на вывесках, указателях и табличках, не являющаяся рекламой, должна быть на русском языке. Исключение — языки народов России, иностранный текст для туристов и граждан других государств с переводом на русский.