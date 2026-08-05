В Омске суд вынес замечание выпускнику за шпаргалку на ЕГЭ по русскому языку

Омскому выпускнику, который пронес шпаргалку на ЕГЭ по русскому языку, суд вынес устное замечание. Об этом сообщили сегодня в объединенной пресс-службе судов региона.

По материалам ведомства, инцидент произошел на экзамене по русскому языку. Выпускник достал шпаргалку и положил ее среди листов контрольно-измерительных материалов. Это заметили организатор в аудитории и общественный наблюдатель, после чего член государственной экзаменационной комиссии просмотрел запись с видеокамеры. Она запечатлела, как экзаменуемый достает посторонний лист бумаги, оказавшийся справочным материалом.

На выпускника составили протокол за нарушение порядка проведения государственной итоговой аттестации (ч. 4 ст. 19.30 КоАП РФ). Решением экзаменационной комиссии его результаты ЕГЭ по предмету были аннулированы с правом пересдачи в текущем году.

В судебном заседании молодой человек признал вину, пояснив, что пронес справочный материал, но воспользоваться им не успел. Свой поступок он объяснил волнением и стрессом. «Суд установил, что формально в действиях учащегося присутствуют признаки состава административного правонарушения. Однако, учитывая отсутствие негативных последствий, признание вины и раскаяние, а также то, что правонарушение не представляет существенной угрозы охраняемым общественным отношениям, мировой судья признал его малозначительным и прекратил производство по делу, ограничившись устным замечанием»,— рассказали в пресс-службе.

Илья Николаев