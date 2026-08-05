Численность КРС в Новосибирской области упала до 310,9 тыс. голов

На конец июня поголовье крупного рогатого скота (КРС) в Новосибирской области составило 310,9 тыс. голов. Это на 13,3% меньше, чем год назад (358,5 тыс.). Очередные данные о состоянии животноводства приведены в публикации Новосибирскстата о социально-экономическом положении региона по итогам января—июня 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно подсчетам ведомства, численность КРС постоянно уменьшается с 2020 года. Тогда на конец первого полугодия в Новосибирской области насчитали 500 тыс. голов, или на 0,7% больше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года. Таким образом, за шесть лет поголовье уменьшилось на 189,1 тыс. животных, или на 37,82%.

Одновременно происходит сокращение доли КРС в хозяйствах населения. В конце июня 2020 года она составляла 28%, через шесть лет — 21,8%.

Поголовье свиней в Новосибирской области к концу июня 2026 года составило 315,5 тыс. — на 10,3% меньше показателя на аналогичную дату 2025 года. Для сравнения, к концу июня 2021 года хозяйства всех форм собственности региона держали 577,4 тыс. свиней. Тогда доля хозяйств населения в общем объеме достигла 20,1%. К настоящему времени она сократилась до 14,5%.

Численность птицы в регионе, напротив, по итогам первого полугодия 2026 года увеличилась на 1,2% и достигла 9,53 млн голов.

Валерий Лавский