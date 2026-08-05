Ставропольские работодатели получили 27 млн рублей за трудоустройство инвалидов

Ставропольское отделение СФР подвело итоги пятилетней работы программы субсидирования найма социально защищаемых категорий населения: суммарный объем финансовой поддержки, перечисленной региональным работодателям, достиг 27 млн руб. Об этом сообщила управляющий краевого отделения фонда Елена Долгова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Получателями государственных средств стали организации и предприниматели, принявшие в штат людей с ограниченными возможностями здоровья, многодетных родителей, родителей детей-инвалидов, а также ряд других граждан, нуждающихся в дополнительных гарантиях при трудоустройстве.

Мера поддержки реализуется в рамках национального проекта «Кадры». На субсидию вправе претендовать юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Ставрополья до 2025 года и не имеющие долгов перед налоговыми органами и собственными работниками. Ещё одно обязательное условие — установление принятому сотруднику заработной платы на уровне не менее полутора минимальных размеров оплаты труда.

Величина выплаты рассчитывается на основе действующего МРОТ с учетом страховых отчислений на обязательное пенсионное и медицинское страхование, а также взносов на случай временной утраты трудоспособности и материнства. Средства поступают работодателю тремя траншами — спустя один, три и шесть месяцев с даты выхода нового сотрудника на рабочее место.

Процедура получения субсидии начинается с обращения в службу занятости для подбора подходящего специалиста на открытую вакансию — это можно сделать через федеральный портал «Работа в России». После того как новый работник отработает первый месяц, работодателю необходимо подать заявление через личный кабинет страхователя на сайте Социального фонда. В течение десяти рабочих дней специалисты краевого отделения СФР проверят данные об организации, трудоустроенных гражданах и уровне их вознаграждения, после чего перечислят первую часть субсидии. Последующие выплаты осуществляются в автоматическом режиме.

Станислав Маслаков