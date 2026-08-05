Под Воронежем отреставрируют дом исторической усадьбы Лосевых-Сомовых

Разработана научно-проектная документация по сохранению объекта культурного наследия (ОКН) федерального значения «Усадьба Лосевых-Сомовых: главный усадебный дом», расположенного в селе Губарево Семилукского района Воронежской области. Документы согласованы с областным управлением по охране ОКН, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Предполагается, что будет проведена комплексная реставрация здания, включающая воссоздание портика с балконом и лестницей с балюстрадой. Ремонт также предполагает реставрацию отделочных слоев с вычинкой и докомпоновкой, усиление и гидроизоляцию фундаментов, замену кровли, оконных и дверных заполнений, а также инженерных сетей.

Усадьба была основана в конце XVIII века дворянами Лосевыми. Главный дом в стиле ампир построен в начале XIX века. В середине XIX века владельцами стали богатые дворяне Сомовы, при которых появились флигели, парк и ограда с башнями. После революции усадьбу национализировали, в советские годы дом перестраивали под школу — анфилада исчезла, портик с балконом был утрачен. С 1995 года усадьба является памятником федерального значения, с 2016 года находится в частных руках.

В июле «Ъ-Черноземье» сообщал, что ОКН регионального значения «Флигель усадьбы Елисеева» продают в Воронеже за 38 млн руб.

Мария Свиридова