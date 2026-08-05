В Ярославле на Тверицком кладбище установят памятник участникам СВО

В Ярославле на территории Тверицкого кладбища установят памятный мемориал участникам СВО. Объявлены соответствующие торги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Визуализация памятника участникам СВО на Тверицком кладбище

Фото: Центр развития городских территорий Визуализация памятника участникам СВО на Тверицком кладбище

Фото: Центр развития городских территорий

Памятник будет выполнен из черного гранита и представлять собой барельефную форму в виде солдата с желтой гильзой рядом. Рядом территорию выложат плиткой и колотым камнем, там же высадят кустарники и установят фонарь. Объект появится в районе дома №11 по улице Маяковского.

На работы по установке мемориала подрядчику дают 45 дней с даты заключения контракта. Начальная цена работ определена в 900 тыс. руб. Заказчиком выступает территориальная администрация Заволжского района мэрии Ярославля.

Основной городской памятник участникам СВО открыли на Воинском мемориальном кладбище в 2025 году. Он представляет собой скульптуру в виде солдата, который держит за руку маленькую девочку.

Алла Чижова