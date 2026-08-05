В Самаре в 20 тоннах винограда из Узбекистана выявили опасный карантинный объект

В понедельник, 3 августа, на складе временного хранения в Самаре инспекторы Россельхознадзора выявили в партии винограда массой 20,1 тонны карантинный объект — повилику. Виноград ввезен из Узбекистана, сообщает управление Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что наличие сорняка подтверждено экспертизой Самарского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». На партию установлен запрет на выпуск в оборот. Собственнику выдано предписание о возврате или уничтожении груза.

Повилика является опасным карантинным сорняком, который обвивает растения и приводит к их гибели. Одного семени достаточно для поражения 5-6 кв. м почвы.

Руфия Кутляева