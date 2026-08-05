Таганрогская фабрика признана банкротом с долгом 251 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом таганрогское ООО «Фабрика», занимавшееся производством вязаных перчаток и рукавиц, задолженность компании перед кредиторами составила 251,2 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Конкурсное производство открыто на шесть месяцев — до 03.02.2027 года. Процедура наблюдения в отношении компании была введена определением суда от 14.01.2026. Временным управляющим тогда утвердили Максима Татькова из Ассоциации «Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Фабрика» зарегистрировано в 2005 году в Таганроге Ростовской области. Основной вид деятельности — производство трикотажных или вязаных перчаток, рукавиц (варежек) и митенок. Учредитель — Антон Андреев. Уставный капитал — 10 тыс. руб. За 2025 год убыток компании составляет — 94 ,6 млн руб., выручка за 2025 год — 141 млн руб.

В ходе наблюдения управляющий провёл анализ финансового состояния должника и созвал первое собрание кредиторов. Заседание, состоявшееся 10.06.2026, признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума. Реестр требований кредиторов сформирован на сумму более 251,2 млн руб. Финансовый анализ показал, что компания не способна в полном объёме исполнить денежные обязательства и уплатить обязательные платежи без существенного осложнения или прекращения хозяйственной деятельности.

Оснований для введения финансового оздоровления, внешнего управления или утверждения мирового соглашения суд не установил.

Конкурсным управляющим назначен Кирилл Стрижак из той же саморегулируемой организации. До 27.01.2027 управляющий обязан представить ходатайство о продлении процедуры либо — в случае завершения всех мероприятий — обратиться в суд с ходатайством о завершении конкурсного производства.

Бывший руководитель ООО «Фабрика» обязан в течение трёх дней передать конкурсному управляющему бухгалтерскую и иную документацию в оригиналах, а также печати, штампы, материальные и иные ценности.

Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца.

Тат Гаспарян