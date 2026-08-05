На Кубани количество школьников на семейном обучении за год выросло на 13,5%

Количество школьников, находящихся в Краснодарском крае на семейном обучении, достигло 4,9 тыс. человек, что на 13,5% больше в сравнении с аналогичным показателем прошлого года. Такими данными с «Review. Юг России» поделилась эксперт по вопросам семейного образования, основатель школы «СОтворчество» Анастасия Колпакова-Калмыкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Семейное обучение — одна из форм получения образования, предусмотренных законом: дети осваивают программу в небольших центрах или с репетиторами, а аттестацию проходят в аккредитованных школах.

Как рассказала госпожа Колпакова-Калмыкова, родители могут сократить учебную нагрузку до обязательного минимума. Разница может достигать шести—восьми предметов в неделю. Это освобождает время для углубленного изучения профильных дисциплин и дополнительных занятий.

По данным эксперта, в Ростовской области количество детей на семейном обучении выросло на 13,3% год к году, до 1,5 тыс. человек. В Ставропольском крае самостоятельно школьную программу осваивают 765 детей — на 10% меньше, чем годом ранее. В этом регионе семейное образование уступает место очно-заочной форме.

Дмитрий Холодный