На Кубани количество школьников на семейном обучении за год выросло на 13,5%
Количество школьников, находящихся в Краснодарском крае на семейном обучении, достигло 4,9 тыс. человек, что на 13,5% больше в сравнении с аналогичным показателем прошлого года. Такими данными с «Review. Юг России» поделилась эксперт по вопросам семейного образования, основатель школы «СОтворчество» Анастасия Колпакова-Калмыкова.
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
Семейное обучение — одна из форм получения образования, предусмотренных законом: дети осваивают программу в небольших центрах или с репетиторами, а аттестацию проходят в аккредитованных школах.
Как рассказала госпожа Колпакова-Калмыкова, родители могут сократить учебную нагрузку до обязательного минимума. Разница может достигать шести—восьми предметов в неделю. Это освобождает время для углубленного изучения профильных дисциплин и дополнительных занятий.
По данным эксперта, в Ростовской области количество детей на семейном обучении выросло на 13,3% год к году, до 1,5 тыс. человек. В Ставропольском крае самостоятельно школьную программу осваивают 765 детей — на 10% меньше, чем годом ранее. В этом регионе семейное образование уступает место очно-заочной форме.