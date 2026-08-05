В Удмуртии дали отбой сигналу «Опасное небо»

В Удмуртии отменили сигнал «Опасное небо», сообщила в Мах врио главы Удмуртии Ольга Абрамова. В 12:30 в Удмуртии дали отбой сигналу «Беспилотная опасность», сообщил в Мах председатель госкомитета по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин. Также в 11:49 с аэропорта Ижевска сняли все ограничения, сообщили в Росавиации.

Напомним, с 05:45 в аэропорту Ижевска действовали ограничения на прием самолетов. В 09:05 в республике ввели режим «Беспилотная опасность». Около 09:30 в 10 муниципалитетах объявили сигнал «Опасное небо».