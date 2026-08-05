В Саратовской области нарушителей безопасности в лесах оштрафовали на 900 тысяч

В Саратовской области с начала пожароопасного сезона лесная охрана совместно с сотрудниками МВД и МЧС провела более 6 тыс. патрулирований лесных массивов. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Константин Доронин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минприроды Саратовской области Фото: Минприроды Саратовской области

По данным министерства, в ходе рейдов выявлены нарушения правил пожарной безопасности в лесах. Общий размер наложенных штрафов составил 900 тыс. руб.

Последнее совместное патрулирование прошло на территории заказника «Центральный». В ходе рейда зафиксировано 29 нарушений правил пожарной безопасности, 24 виновных привлечены к административной ответственности.

«Мероприятие позволило отработать взаимодействие между ведомствами и скорректировать маршруты патрулирования»,— отметил Константин Доронин.

Напомним, в регионе действует особый противопожарный режим, предусматривающий усиленный контроль за соблюдением правил безопасности в лесах и на прилегающих территориях.

Никита Маркелов