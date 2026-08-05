В Таганроге по «амнистии» легализовали 609 гаражей и 1,2 тысячи участков

За время действия «гаражной амнистии» жители Таганрога легализовали 609 гаражей и более 1,2 тыс. земельных участков под ними. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Госдума РФ продлила федеральную программу гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Владельцы гаражей получили еще пять лет, чтобы легализовать свои объекты в упрощённом порядке.

По словам госпожи Камбуловой, для Таганрога вопрос особенно актуален: большинство гаражей в городе возводились десятилетия назад, когда требования к оформлению документов были иными, а понятие частной собственности на недвижимость только зарождалось. У многих владельцев до сих пор отсутствуют правоустанавливающие документы — в том числе потому, что в законодательстве долгое время не было четкого определения понятия «гараж».

Воспользоваться амнистией могут владельцы гаражей, построенных до конца 2004 года. Для оформления в собственность постройки и земли нужно подать одно заявление в органы местного самоуправления, приложив документы, косвенно подтверждающие право на объект, — например, справку из кооператива или квитанции об оплате коммунальных услуг. Зарегистрировать гараж вправе не только первоначальные владельцы, но и их наследники, а также лица, приобретшие объект.

Константин Соловьев