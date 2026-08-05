HH.ru: предлагаемая зарплата для строителей Среднего Урала за год выросла на 24%

В Свердловской области зафиксирован рост медианного уровня предлагаемых зарплат в строительстве на 24% по итогам семи месяцев 2026 года, сообщили в сервисе по поиску работы и персонала HH.ru. Медианная предлагаемая зарплата достигла 124 тыс. руб. Сегодня зарплатные предложения в строительной отрасли варьируются от 82 тыс. до 242 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В период с января по июль текущего года работодатели региона разместили 38,5 тыс. вакансий, что составляет 29% от общего числа предложений строительной отрасли Уральского федерального округа (УрФО). Лидерами спроса стали Свердловская область (39%), Челябинская и Тюменская области (26% и 16%). В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) этот объем составил 10%, в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) — 5%, а в Курганской области — 4%.

Наибольшее количество открытых позиций пришлось на разнорабочих (18%, 108,8 тыс. руб.), сварщиков (13%, 271,2 тыс. руб.) и электромонтажников (11%, 143,2 тыс. руб.). Работодатели также активно искали машинистов, слесарей и сантехников, монтажников и специалистов инженерного профиля.

От кандидатов ожидают навыков работы с чертежами, владения программами AutoCAD и Autodesk Revit, а также умения работать в коллективе и принимать решения. Ценятся организаторские способности и ответственность. Гибкие компетенции теперь оцениваются наравне с профильным образованием — требования к кандидатам возрастают. «Именно сочетание сильной профессиональной подготовки, цифровой грамотности и гибких компетенций сегодня во многом определяет конкурентоспособность и востребованность специалистов в строительной отрасли»,— отметила директор «HH.ru Урал» Оксана Сидлецкая.

Ирина Пичурина