«Россети Юг» выплатили дивиденды за 2025 год на 2,6 млрд рублей
ПАО «Россети Юг» 29 июля 2026 года завершило выплату дивидендов по обыкновенным акциям за 2025 год. Общая сумма перечисленных средств составила 2,6 млрд руб. с учётом налога. Отчетность компания опубликовала в Центре раскрытия корпоративной информации.
Выплата на одну акцию составила 0,0037699687491 рубля. Всего в расчёт принято 692 188 573 338 16120 акций. Список получателей дивидендов был зафиксирован по состоянию на 24 июня 2026 года.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Россети Юг» зарегистрировано в 2007 году в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. Уставный капитал — 15,1 млн руб. За 2025 год прибыль компании составляет — 2,7 млрд руб., выручка — 90,2 млрд руб.
Обязательства перед акционерами исполнены на 99,99%. Причиной неполного исполнения компания назвала отсутствие либо недостаточность данных о реквизитах банковских счетов отдельных получателей.
Дивиденды выплачены в денежной форме. Государственный регистрационный номер выпуска акций — 1-01-34956-Е от 20 сентября 2007 года, код ISIN — RU000A0JPPG8.
Ранее ООО «Юг Руси» выплатило купонный доход за 25-й купонный период с 20 июня по 20 июля 2026 года по двум выпускам облигаций. Компания выплатила дивиденды на 651 млн рублей.