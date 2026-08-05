Прокуратура направила в суд дело о разбое на саратовской автомойке

Прокуратура Фрунзенского района Саратова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 38- и 33-летнего жителей города — Дмитрия Новикова и Андрея Пенькова. Они обвиняются в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 162 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Саратовской области.

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По данным следствия, в ночь с 6 на 7 марта обвиняемые напали на мужчину на территории автомойки на улице Астраханской. Используя в качестве оружия ледокол, нападавшие нанесли потерпевшему множественные удары по голове и лицу, после чего похитили принадлежащие ему мобильный телефон и денежные средства. Сумма причиненного ущерба превысила 7 тыс. руб.

Как следует из карточки дела во Фрунзенском районном суде Саратова, материалы поступили в суд 31 июля и переданы для рассмотрения по существу судье Татьяне Анненковой. Дело будет рассмотрено единолично судьей. Санкция ч. 2 ст. 162 УК РФ предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Никита Маркелов