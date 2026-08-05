В Воронежской области аннулировали декларации на 602 тысячи тонн зерна

С января по июль 2026 года территориальное управление Россельхознадзора проанализировало в Воронежской области свыше 1,7 тыс. деклараций на 3,8 млн т зерна. По результатам проверок аннулированы 353 декларации о соответствии зерна совокупным объемом 602 тыс. т из-за выявленных нарушений, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Уточняется, что специалисты аннулировали 62 декларации из-за проведения лабораторных исследований зерновой продукции в неаккредитованной лаборатории.

Ведомство приводит два примера отзыва деклараций. В первом случае 17 июля аннулированы документы на 108 т сои, поскольку исследования продукции провели в неаккредитованной лаборатории. По такой же причине 16 июля была отозвана декларация на 70 т кукурузы у другого предпринимателя.

В конце апреля «Ъ-Черноземье» писал, что в Тамбовской области у 36 хозяйствующих субъектов признали недействительными 49 деклараций почти на 170 млн кг зерна.

Мария Свиридова