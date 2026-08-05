Инвестора для производства фрикционных дисков за 3 млрд рублей ищут в Арзамасе

Инвестиционное предложение по созданию производства фрикционных дисков на территории села Пешелань городского округа Арзамас появилось на инвестпортале Нижегородской области. Предполагаемый объем инвестиций — 3 млрд руб.

Из заявленной суммы 1,4 млрд руб. требуется на строительство комплекса, остальное — на оборудование. Планируемый срок окупаемости проекта — восемь лет, внутренняя норма доходности — 14,27%. Мощность производства оценивается в 543 тыс. штук в год.

Галина Шамберина