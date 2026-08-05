С организаторов парусной регаты взыскали 1,5 млн рублей за гибель нижегородца

Суд взыскал с Александра Меллера 1,5 млн руб. морального вреда за гибель участника парусной регаты на территории яхт-клуба «Лето» в Нижнем Новгороде. Решение Нижегородского райсуда в законную силу пока не вступило, сообщили в областном суде.

В мае 2025 года Александра Меллера и Александра Траханова признали виновными в оказании небезопасных услуг (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Суд установил, что они проигнорировали требования безопасности и неблагоприятные погодные условия, из-за чего участник упал с яхты в Волгу и захлебнулся.

Мать погибшего подала иск о возмещении морального вреда к Александру Меллеру, Александру Траханову и ООО «Ивент Моушен».

Производство по требованиям к Александру Траханову и ООО «Ивент Моушен» прекратили в связи с достижением мирового соглашения. С третьего ответчика суд взыскал заявленную сумму.