Омск получит дополнительно 598 млн руб. на газификацию частных домов

Правительство РФ своим распоряжением перераспределило субсидии на федеральный проект «Чистый воздух». В результате Омская область получит дополнительно в 2026 году 598 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По данным пресс-службы кабмина, средства пойдут на газификацию домов частного сектора в Омске. «Там был сформирован поадресный перечень из более чем 2,8 тыс. строений, которые нуждаются в переводе с печного на газовое отопление»,— отмечается в пресс-релизе.

Омск участвует в проекте «Чистый воздух» с 2019 года. С учетом дополнительного финансирования город получит в 2025—2026 годах около 1 млрд руб.

Согласно документу, на ту же сумму — 598 млн руб. — сокращены субсидии Забайкальскому краю.

Валерий Лавский