В Новороссийске топливо отпускают 29 АЗС с лимитом до 50 литров

По состоянию на 09:00 4 августа в Новороссийске работают 29 автозаправочных станций, где доступна продажа топлива. На всех АЗС по решению собственников действуют ограничения — бензин и дизель отпускают только в топливные баки автомобилей и не более 50 литров на одну машину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

На заправках города доступен АИ-92 на 23 АЗС, АИ-95 — на 20 АЗС, дизельное топливо — на 27 АЗС. Бензин АИ-100 временно отсутствует.

В администрации Новороссийска уточнили, что еще шесть АЗС временно не осуществляют отпуск топлива.

Ограничения на продажу топлива в городе сохраняются на фоне ситуации на топливном рынке региона. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о стабилизации обстановки после дополнительных поставок нефтепродуктов в регион. По его словам, в течение последних двух недель число временно неработающих АЗС сокращается: сейчас в крае не работают около 100 заправочных станций из более чем 1 тыс.

Власти муниципалитетов продолжают публиковать оперативные сведения о наличии топлива на АЗС. Жителей также призывают не создавать ажиотажный спрос и не закупать бензин впрок, чтобы обеспечить доступность топлива для всех автомобилистов.

Оперативные сводки о наличии топлива на АЗС Анапы публикуются ежедневно на фоне сохраняющихся перебоев с поставками нефтепродуктов и действующих ограничений в работе транспортной инфраструктуры юга России. Минэнерго РФ предупредило граждан, что народные чаты, сайты и мобильные приложения для поиска бензина могут использоваться для манипуляции данными и незаконного сбора личных данных.

Ранее сообщалось, что ситуация с обеспечением топливом в Краснодарском крае начала стабилизироваться после решений правительства РФ об увеличении поставок нефтепродуктов в регион. Об этом губернатор Вениамин Кондратьев заявил по итогам рабочей встречи с министром энергетики России Сергеем Цивилевым, на которой также обсудили подготовку Кубани к предстоящему отопительному сезону.

Анна Гречко