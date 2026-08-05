Утром 5 августа в Анапе топливо доступно на 25 АЗС

По состоянию на 9:30 5 августа в Анапе работают 25 автозаправочных станций. На части из них продолжают действовать ограничения на отпуск топлива. Об этом сообщили в администрации города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На девяти АЗС по решению собственников топливо отпускают только по топливным картам и для спецтранспорта. Еще на десяти заправках введены лимиты на отпуск топлива в баки. На четырех АЗС бензин АИ-92 и АИ-95 отпускают не более 30 л, на трех — бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо ограничены 40 л. Дизельное топливо также отпускают с лимитом 50 л на шести АЗС и 60 л — на двух.

По данным муниципалитета, бензин АИ-92 имеется на 19 АЗС, АИ-95 — на 22, дизельное топливо — на 23. Бензин АИ-100 временно отсутствует.

Власти отмечают, что информация о наличии топлива актуальна на 9:30 и может меняться в течение дня. Жителей также просят не закупать топливо впрок, чтобы обеспечить его доступность для всех водителей и сократить очереди на заправках.

Оперативные сводки о наличии топлива на АЗС Анапы публикуются ежедневно на фоне сохраняющихся перебоев с поставками нефтепродуктов и действующих ограничений в работе транспортной инфраструктуры юга России. Минэнерго РФ предупредило граждан, что народные чаты, сайты и мобильные приложения для поиска бензина могут использоваться для манипуляции данными и незаконного сбора личных данных.

Ранее сообщалось, что ситуация с обеспечением топливом в Краснодарском крае начала стабилизироваться после решений правительства РФ об увеличении поставок нефтепродуктов в регион. Об этом губернатор Вениамин Кондратьев заявил по итогам рабочей встречи с министром энергетики России Сергеем Цивилевым, на которой также обсудили подготовку Кубани к предстоящему отопительному сезону.

Анна Гречко