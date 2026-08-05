На Дону в июле выявили нарушения декларирования 772 тысяч тонн зерна

В Ростовской области в июле 2026 года выявили 406 недостоверных деклараций о соответствии на злаковые, зернобобовые и масличные культуры общим объемом 772,3 тыс. т. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным ведомства, при изучении протоколов испытаний зафиксировали отсутствие исследований на определение остаточных количеств пестицидов, применявшихся при выращивании. К примеру, 21 июля сотрудники ведомства выявили факт недостоверного декларирования партии озимой пшеницы весом 9,5 тыс. т, принадлежащей юридическому лицу, работающему в Кагальницком районе. Документ на пшеницу был принят на основании протокола испытаний без результатов проверки на остаточное содержание пестицидов.

По состоянию на 3 августа 2026 должностные лица Россельхознадзора вынесли на территории региона более 1,3 тыс. решения о признании деклараций о соответствии недействительными.

Константин Соловьев