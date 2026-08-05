В Свердловской области введен режим опасности атаки БПЛА

Режим беспилотной опасности объявлен в Свердловской области в 11:43, сообщили в региональном МЧС. Уральцев просят сохранять спокойствие, зайти в укрытие и держаться подальше от окон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Глава региона Денис Паслер напомнил, что поднимать обломки и распространять информацию о работе систем ПВО или дронов запрещено — о подозрительных объеках нужно сообщить по номеру 112.

На территории Среднего Урала могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Ранее режим опасности БПЛА ввели в соседнем Башкортостане. 2 августа он действовал во всех регионах Уральского федерального округа (УрФО).

Ирина Пичурина