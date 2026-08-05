Особый противопожарный режим в Анапе продлили до 19 сентября

В Анапе до 19 сентября продолжает действовать особый противопожарный режим. На этот период введены дополнительные меры пожарной безопасности, включая запрет на использование открытого огня, сжигание мусора и сухой растительности, а также применение пиротехнических изделий, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ограничения распространяются и на посещение лесного фонда, включая территорию заповедника «Утриш». Жителям и туристам запрещено разводить костры, пользоваться мангалами, жаровнями, паяльными лампами и газовыми горелками. Особый режим будет действовать до снижения класса пожарной опасности.

За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрены повышенные штрафы: для граждан — от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 тыс. до 60 тыс. руб., для юридических лиц — от 400 тыс. до 800 тыс. руб. В случае причинения вреда жизни и здоровью людей либо уничтожения лесных насаждений виновным также может грозить уголовная ответственность.

При обнаружении возгорания жителей просят незамедлительно сообщать об этом по телефону прямой линии «Лесной охраны» 8-800-100-94-00, в диспетчерскую службу краевого лесопожарного центра по номеру 8 (861) 229-15-38 или по единому номеру экстренных служб 112.

Анна Гречко