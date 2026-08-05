Квадратный метр в новостройках Удмуртии подорожал на 3% во втором квартале

Средняя цена 1 кв. м на первичном рынке недвижимости Удмуртии выросла за второй квартал на 3% — до 137,8 тыс. руб. По стоимости «квадрата» республика заняла шестое место в ПФО, сообщает Удмуртстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Квадрат» на вторичном рынке в республике подорожал за апрель—июнь на 2,9% — до 107,7 тыс. руб. По этому показателю Удмуртия заняла седьмое место в округе.

По обоим сегментам в ПФО лидирует Татарстан. Стоимость 1 кв. м на «первичке» в соседней республике составила 202,2 тыс. руб. по итогам второго квартала, на «вторичке» — 178,5 тыс. руб.

По данным портала «Мир квартир», за июль 1 кв. м в новостройках Ижевска подорожал на 5,3% — до 150 тыс. руб. Аналитики связывают такую динамику в том числе с ожидаемым в октябре увеличением процента по ипотеке для семей с одним ребенком и для столичных регионов.

Напомним, новости об изменениях семейной ипотеки с июля, которые перенесли на октябрь, разогнали объем выдачи ипотечных кредитов в Удмуртии в июне на 63% — до 6 млрд руб. Из этой суммы 4 млрд руб. пришлось на льготные программы, прирост за месяц составил 86%.

По словам участников рынка, приобретатели жилья попытались «забежать в последний вагон». Однако это оказался кратковременный тренд — планы изменить программу сдвинулись на октябрь, и в июле, говорят эксперты, ситуация на рынке недвижимости начала возвращаться к привычным значениям. Второй виток повышенного спроса ожидается в третьем квартале.

Подробнее о росте объемов ипотеки в Удмуртии — в материале «Все хотели забежать в последний вагон».