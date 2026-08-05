Детскую площадку за 50 млн рублей в Новороссийске построят над теплотрассой

В Новороссийске «Научную площадку» стоимостью 50,5 млн руб. планируют построить в районе пересечения проспекта Дзержинского и улицы Героев Десантников, где проходит магистральная теплотрасса АО «АТЭК». Как сообщили «Новороссийскому рабочему» в компании, проектировщики не обращались к теплоснабжающей организации за техническими условиями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным издания, два года назад АТЭК полностью заменил тепловые сети на этом участке. Диаметр магистрального трубопровода составляет 500 мм, нормативный срок его службы — около 20 лет. При этом в компании отмечают, что даже новые сети не застрахованы от аварий, которые могут произойти, например, из-за производственного брака или внешних повреждений.

По словам эксперта в сфере подготовки проектной документации, при проектировании объектов вблизи инженерных коммуникаций необходимо получать технические условия у ресурсоснабжающей организации. На их основании могут предусматриваться дополнительные меры защиты, в частности устройство монолитного основания над теплотрассой для снижения рисков в случае аварии.

Как отмечает «Новороссийский рабочий», температура теплоносителя в магистральных трубопроводах составляет не менее 70 градусов. Кроме того, вокруг таких сетей действуют охранные зоны шириной от трех до пяти метров в каждую сторону, где действуют ограничения на строительство, а в пределах двух метров от труб запрещена даже высадка деревьев.

В АО «АТЭК “Новороссийские тепловые сети”» сообщили, что в настоящее время ведут работу по постановке охранных зон своих сетей на государственный кадастровый учет. Вместе с тем отсутствие сведений об этих зонах в ЕГРН не отменяет необходимости согласовывать проекты с ресурсоснабжающими организациями. По какой причине этого не было сделано при подготовке проекта благоустройства, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в рамках реализации комплексного развития территорий (КРТ) в Новороссийске до 2036 года будут построены шесть школ на 8,7 тыс. мест, пристройка к школе на 400 мест, 11 детских садов, три поликлиники.

Анна Гречко