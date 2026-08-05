Министр здравоохранения Кубани посетил пострадавших от удара БПЛА в Архипо-Осиповке

Министр здравоохранения Краснодарского края Владимир Крушельницкий посетил медицинские учреждения региона, где проходят лечение пострадавшие при падении обломков беспилотного летательного аппарата в Архипо-Осиповке под Геленджиком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Глава ведомства побывал в Краевой клинической больнице №1, Краевой клинической больнице №2 и Детской краевой клинической больнице, где встретился с пациентами и их родственниками, а также поблагодарил медиков, оказавших помощь в первые часы после происшествия.

По словам Владимира Крушельницкого, в стационарах края продолжают лечение 21 пострадавший, в том числе трое детей. Большинство пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, однако среди них есть и тяжелые больные. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь, лечение проводится при взаимодействии с федеральными специалистами.

Еще 37 человек, включая девять детей, после происшествия получили медицинскую помощь амбулаторно. Пострадавшим и их родственникам также предоставляется психологическая поддержка.

Ранее власти Краснодарского края сообщили, что в результате падения обломков БПЛА в Архипо-Осиповке погибли семь человек, среди них четверо детей. Всего пострадали 58 человек. Экстренные службы и медицинские подразделения продолжают работу с пострадавшими.

Вячеслав Рыжков