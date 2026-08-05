Апелляция оставила в силе наказание экс-замминистра труда Омской области

Омский областной суд проверил приговор в отношении бывшего первого замглавы минтруда и соцразвития региона Сергея Добрых и экс-директора дома-интерната Владимира Метлицкого по делу о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). «Суд рассмотрел апелляционные жалобы, приговор в части квалификации и назначенных наказаний оставлен без изменения»,— рассказал «Ъ-Сибирь» пресс-секретарь облсуда Аскер Абишов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Добрых

Фото: Прокуратура Омской области Сергей Добрых

Фото: Прокуратура Омской области

По информации регионального управления СКР, в апреле—июне 2024 года омский дом-интернат для инвалидов приобрел за 3 млн 365 тыс. руб. новенький китайский кроссовер Haval. Иномарка была передана в оперативное управление казенному учреждению «Социальная защита», а фактически, установили правоохранители, оказалась в пользовании первого замминистра Сергея Добрых. После возбуждения дела автомобиль был изъят и возвращен в дом-интернат. Сергею Добрых и Владимиру Метлицкому инкриминировали превышение полномочий, вину они не признали.

В апреле 2026 года по этому делу вынесли приговор. Бывшему замминистра Сергею Добрых назначили четыре года условно. На полгода меньше получил экс-директор дома-интерната Владимир Метлицкий. Обоим суд запретил в течение двух лет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Илья Николаев