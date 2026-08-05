АО «Изобильненскрайгаз» увеличило чистую прибыль почти в восемь раз

АО «Изобильненскрайгаз» по итогам 2025 года получило 12,46 млн руб. чистой прибыли против 1,59 млн руб. годом ранее. Таким образом, показатель вырос почти в 7,9 раза, следует из годового отчета компании. Выручка от продаж увеличилась на 15,9% — с 191,66 млн руб. в 2024 году до 222,05 млн руб. в 2025 году.

Расходы компании росли медленнее выручки: они составили 201,41 млн руб. против 178,87 млн руб. годом ранее, увеличившись на 12,6%. В результате прибыль от продаж выросла на 61,4% — с 12,79 млн до 20,64 млн руб. Рентабельность по чистой прибыли поднялась с 0,83% до 5,61%.

Существенное улучшение итогового финансового результата также связано со снижением прочих расходов. В 2024 году они составляли 12,83 млн руб., в 2025 году — 5,77 млн руб. При этом прочие доходы выросли с 2,2 млн до 2,61 млн руб. Прибыль до налогообложения увеличилась более чем в восемь раз — с 2,15 млн до 17,48 млн руб.

Основным источником доходов АО «Изобильненскрайгаз» в 2025 году оставалась деятельность в системе единого оператора. Выручка по этому направлению выросла с 118,23 млн до 148,84 млн руб., то есть на 25,9%. На него пришлось около двух третей совокупных доходов общества. При этом прибыль от продаж по договорам технического обслуживания и аренды газораспределительных сетей составила 9,06 млн руб., или 43,9% общей прибыли от продаж.

Доходы от агентских услуг увеличились на 13,1%, до 39,15 млн руб. Прибыль от продаж по этому направлению составила 4,33 млн руб., или 21% общей прибыли. Выручка от выполнения строительно-монтажных работ, напротив, снизилась на 23,6%, до 20,71 млн руб., однако направление осталось прибыльным: его результат от продаж составил 3,97 млн руб. Доходы от обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования других организаций и населения выросли незначительно — с 5,43 млн до 5,66 млн руб.

В отчете отмечается, что по итогам 2025 года компания выполнила план по доходам на 94,5%, по расходам — на 97,7%. Чистая прибыль оказалась ниже планового уровня: 12,46 млн руб. против запланированных 21,29 млн руб. Выполнение плана по этому показателю составило 58,5%.

Средняя численность работников общества в 2025 году составила 179,1 человека против 175,7 человека годом ранее. Среднемесячная зарплата выросла на 11% — с 53,46 тыс. до 59,34 тыс. руб.

АО «Изобильненскрайгаз» работает на территории Изобильненского района Ставропольского края и занимается эксплуатацией, ремонтом и строительством газораспределительных сетей, обслуживанием газового оборудования и сопутствующими услугами. По данным отчета, уровень газификации зоны эксплуатационной ответственности общества на конец 2025 года составлял 99,24%. На балансе компании находилось 763,37 км наружных газопроводов, всего протяженность обслуживаемых наружных газопроводов составляла 1,35 тыс. км.

Чистую прибыль 2025 года общество планирует распределить поровну: 6,23 млн руб. направить на выплату дивидендов акционерам, еще 6,23 млн руб. оставить в распоряжении компании для реализации инвестиционных проектов. По итогам 2024 года, согласно отчету, общее собрание акционеров приняло решение дивиденды не объявлять и не выплачивать.

На 2026 год компания прогнозирует снижение доходов до 220,32 млн руб., чистой прибыли — до 5,48 млн руб. В отчете это объясняется ожидаемым сокращением прибыли от продаж.

Тат Гаспарян