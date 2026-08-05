Доходы бюджета Курска выросли на 932 млн рублей

Депутаты Курского городского собрания на внеочередном 35-м заседании внесли изменения в бюджет Курска на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, согласно которым доходы казны выросли на 932,3 млн руб. — до 19,7 млрд руб. Расходы бюджета не изменились — они составят 20,9 млрд руб. Об этом сообщила председатель городского собрания Надежда Пономарева в соцсети «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Также в соответствии с постановлениями правительства Курской области межбюджетные трансферты увеличены более чем на 860 млн руб.

Госпожа Пономарева уточнила, что в связи с увеличением доходной части бюджета средства предлагается направить на оплату площадей при приобретении квартир по программе переселения граждан из аварийного жилфонда и на необеспеченную потребность первоочередных расходов.

Мария Свиридова