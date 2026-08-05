Треть жителей Ижевска одобряют режим самозанятости

33% жителей Ижевска одобряют режим самозанятости, следует из опроса сервиса SuperJob. 12% респондентов высказываются против, 55% — затрудняются с ответом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

«Среди тех, кто в настоящий момент имеет открытый статус самозанятого, уровень одобрения достигает 67%. Среди тех, кто ранее пробовал самозанятость, но закрыл ее, — 32%. Среди граждан, которые никогда не регистрировались в качестве самозанятого, одобряют этот налоговый режим всего 19%, а 67% не могут дать оценку»,— говорится в сообщении.

Одобряющие самозанятость горожане указывают, в частности, что режим позволил многим людям выйти из «серой зоны», на нем «посильная налоговая нагрузка». Противники считают, что работодатели могут использовать самозанятость для «сокрытия трудовых отношений», на ней доступны «не все социальные гарантии и выплаты».

Опрос проводился 20-31 июля. Число респондентов не указано.

Напомним, в июле в Удмуртии насчитывалось 132 тыс. самозанятых.