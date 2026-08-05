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Пятерых граждан Азербайджана, продававших овощи в Удмуртии, выдворили из страны

Пятерых граждан Азербайджана, продававших овощи и фрукты в Удмуртии без разрешения, выдворили из страны. Об этом сообщили в УФССП по республике.

Фото: УФССП по Удмуртии

Фото: УФССП по Удмуртии

Иностранцы прибыли в страну по миграционным картам. Суд признал их виновными в нарушении правил въезда в Россию (ст. 18.8 КоАП) и назначил наказание в виде административного штрафа с выдворением за границу.

Сотрудники УФССП по Удмуртии доставили мигрантов в аэропорт Перми. Оттуда они вылетели на родину.

По данным управления, с начала года за пределы России принудительно выдворили 88 иностранцев.