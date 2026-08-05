В Хакасии назвали участки для досрочного голосования на выборах в Госдуму

Досрочное голосование на выборах в Госдуму РФ пройдет на семи избирательных участках в труднодоступных районах Республики Хакасия. Соответствующее постановление издала избирательная комиссия региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Участки расположены на территории Таштыпского и Аскизского районов. Решение о досрочном голосовании было принято на основании обращений территориальных избирательных комиссий этих районов и с учетом регионального закона «О перечне труднодоступных и отдаленных местностей на территории Республики Хакасия».

Согласно документу, проголосовать на этих семи участках можно будет с 12 по 17 сентября.

Валерий Лавский