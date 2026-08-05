Полиция начала проверку после конфликта с предметом, похожим на пистолет, в Новороссийске

Полиция Новороссийска проводит проверку после появления в интернете видеозаписи конфликта на Анапском шоссе, участник которого держал в руках предмет, конструктивно схожий с пистолетом. Об этом сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ

По информации ведомства, сотрудники УМВД России по Новороссийску устанавливают личности участников инцидента. После завершения проверки их действиям дадут правовую оценку в соответствии с действующим законодательством.

Поводом для разбирательства стала публикация видеозаписи в социальных сетях. На ролике запечатлен конфликт между гражданами.

Подобные сообщения регулярно становятся основанием для полицейских проверок. При появлении в общественных местах предметов, внешне похожих на оружие, правоохранители, как правило, устанавливают обстоятельства произошедшего, выясняют, являлся ли предмет оружием либо его имитацией, и при наличии оснований привлекают участников инцидентов к ответственности.

Анна Гречко