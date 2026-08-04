Благоустройство Городского парка почти завершено

Ремонт в Городском парке Саратова выполнен на 75%. Об этом сообщил мэр Игорь Молчанов.

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Сейчас ведутся основные земляные работы, укрепление берегов, прокладка коммуникаций и укладка асфальта. Скоро начнется подготовка к посадке растений. На объекте трудятся 27 рабочих и семь единиц спецтехники.

«Так как парк является особо охраняемой природной территорией, все работы проводятся по согласованию с министерством природных ресурсов и экологии области», — сказал господин Молчанов.

Нина Шевченко