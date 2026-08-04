На казачье образование в Ростовской области потратят более 1 млрд рублей из бюджета

На развитие системы образовательных организаций с казачьим компонентом в Ростовской области в 2026 году предусмотрено 1,09 млрд руб. По итогам первого полугодия из областного бюджета освоено 453,7 млн руб., еще 11,8 млн руб. поступило из внебюджетных источников. Об этом говорится в отчете о реализации программы поддержки казачьих обществ, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Каспришин / Коммерсантъ Фото: Андрей Каспришин / Коммерсантъ

Средства направляются на обеспечение деятельности казачьих кадетских образовательных организаций. В первом полугодии были утверждены государственные задания для подведомственных учреждений, заключены соглашения о предоставлении субсидий на их выполнение и социальную поддержку обучающихся. Финансирование также предусмотрено на обеспечение противопожарной и антитеррористической защищенности учреждений, содержание общежитий, организацию питания воспитанников и другие текущие расходы.

По данным отчета, все четыре контрольные точки, запланированные на первое полугодие, были выполнены досрочно. До конца года предстоит завершить еще девять мероприятий, связанных с финансированием и развитием образовательных учреждений с казачьим компонентом. Рисков невыполнения показателей региональные власти не прогнозируют.

По итогам реализации программы в 2025 году в системе казачьего образования обучались 2615 воспитанников казачьих кадетских образовательных организаций, что соответствует плановым значениям. Кроме того, меры социальной поддержки получили более 1,4 тыс. студентов организаций среднего профессионального образования, а в казачьих кадетских учреждениях обеспечивались питанием свыше 1,1 тыс. воспитанников.

Ранее власти региона заявляли о намерении и дальше развивать сеть казачьих образовательных учреждений. В частности, сообщалось о завершении строительства и оснащения Мариинской женской гимназии, а также о планах строительства новых казачьих корпусов в Ростове-на-Дону, Шолоховском и Боковском районах.

Валерий Климов