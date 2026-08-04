Правительство Дона направит почти 800 млн рублей на привлечение казаков к госслужбе

На мероприятия по привлечению членов казачьих обществ к государственной и иной службе в Ростовской области в 2026 году предусмотрено 782,1 млн руб. По итогам января—июня из областного бюджета освоено 304,9 млн руб., или 40,7% запланированного объема. Об этом говорится в отчете о реализации программы поддержки казачьих обществ, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Помимо средств областного бюджета, финансирование предусмотрено за счет муниципалитетов. За первое полугодие местные бюджеты направили на эти цели 2,8 млн руб., что соответствует 33,4% годового плана.

Как следует из документа, в первом полугодии муниципальные образования заключили соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов и договоры с казачьими обществами на выполнение задач по содействию органам местного самоуправления. Кроме того, были утверждены документы о проведении слета казачьей молодежи «Готов к труду и обороне», подписаны дорожные карты с высшими учебными заведениями, а также подготовлены изменения в порядок предоставления субсидии войсковому казачьему обществу «Всевеликое войско Донское» на оплату аренды здания и заключено соответствующее соглашение.

Одним из ключевых показателей программы остается численность членов казачьих обществ, привлеченных к государственной и иной службе. По итогам 2026 года она должна составить 1193 человека. При этом, как следует из отчета о реализации программы за 2025 год, фактический показатель уже превышал план и составлял 1251 человека.

В августе 2025 года власти Ростовской области сообщали, что общий объем финансирования поддержки донского казачества был увеличен почти до 2,5 млрд руб., а одним из решений стало повышение с января 2026 года заработной платы сотрудников казачьих дружин на 30%.

Валерий Климов