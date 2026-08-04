В Ростове-на-Дону временно вывели из эксплуатации пять чешских трамваев

В Ростове-на-Дону пять чешских трамваев Tatra T6 временно отстранили от эксплуатации. Об этом сообщает портал «Ростовский Городской Транспорт».

Причиной стали частые поломки на маршруте, из-за которых возникали задержки движения. Снятые с линии вагоны были выпущены в 1988–1989 годах.

По данным из открытых источников, в настоящее время на линии регулярно курсируют лишь 14 вагонов: КТМ-19 производства 2004–2008 годов и City Star, собранные в 2016–2017 годах. По плану в будний день на маршрут должны выходить 32 вагона.

Константин Соловьев