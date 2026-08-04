МЧС: пожар на заводе масел в Перми локализирован

Пожар на «Камском заводе масел» был локализован в 21 час 28 минут, сообщило управление МЧС края. Распространение огня было остановлено на площади 600 кв. м.

Также пожарные расчеты предотвратили распространение огня на соседние производственные и административные здания. На месте работают 94 человека и 25 единиц техники.

Напомним, сегодня вечером на этом нефтеперерабатывающем предприятии Перми произошел крупный поджар. Предварительно, причиной возникновения огня стала разгерметизация системы охлаждения установки.