Главные новости за 4 августа. Кавказ

Прокуратура Ставропольского края в первом полугодии 2026 года добилась выплаты работникам около 262 млн руб. За шесть месяцев сотрудники ведомства выявили более 44 тыс. нарушений законодательства и восстановили права свыше 4 тыс. жителей региона.

В селе Привольном Красногвардейского округа Ставропольского края выявлен новый очаг африканской чумы свиней (АЧС). Очаг заболевания обнаружен в одном из личных подсобных хозяйств. В связи с этим карантин введен в Красногвардейском и Новоалександровском округах.

Поступления от налога на профессиональный доход (НПД) в бюджет Ставропольского края по итогам первого полугодия 2026 года составили 974,3 млн руб., что на 29,5%, или 221,8 млн руб., больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество зарегистрированных самозанятых в Ставропольском крае за год увеличилось на 22,6% и к 1 июля 2026 года достигло 261,4 тыс. человек. За этот период статус плательщика налога на профессиональный доход (НПД) получили более 48 тыс. жителей региона.

Большинство самозанятых в Ставропольском крае работает в сфере розничной торговли через интернет и почтовые сервисы. В этом сегменте зарегистрировано 6 059 плательщиков налога на профессиональный доход (НПД).