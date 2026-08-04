На пожарной каланче в Рыбинске появилась мемориальная доска

В Рыбинске на стене пожарной каланчи на улице Стоялой установили мемориальную доску, посвященную истории сооружения. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

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«Она посвящена событиям и людям, связанным с историей этого уникального сооружения — одной из самых высоких пожарных каланчей в России. Установка мемориальной доски — это дань уважения не только архитекторам и строителям, но и всем поколениям пожарных, которые несли и несут здесь свою службу»,— добавили в ГУ МЧС.

Нынешняя пожарная каланча была сдана в эксплуатацию 14 августа 1912 года. При этом до нее были еще две: первая деревянная стояла на съезжем доме (ныне улица Чкалова), вторая — уже на углу Стоялой. В 1911 году вторая пострадала от пожара, а первую уже снесли, и было принято решение о строительстве новой железобетонной каланчи. План и фасад каланчи составил городской архитектор И. К. Хотин. Строила сооружение саратовская фирма «Братьев Грингоф».

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Каланча была построена в стиле классицизма. Ее высота составляет 48 метров, что делает ее одной из самых высоких в России. Кроме того, каланча была построена по особой каркасной технологии, которая до этого не использовалась в Российской империи. Сооружение среди прочего известно своим появлением в комедии Леонида Гайдая «12 стульев».

Алла Чижова