Главные новости за 4 августа. Ростов-на-Дону и область

Промышленные предприятия Ростовской области в первом полугодии 2026 года получили льготные займы на общую сумму 305 млн руб. За шесть месяцев региональный фонд развития промышленности рассмотрел шесть заявок предприятий на предоставление льготного финансирования.

Объем промышленного производства в Ростовской области сократился на 1% к аналогичному периоду прошлого года. Объем отгруженных товаров по добыче полезных ископаемых составил 18 млрд 865 млн руб.

Предприятия бытового обслуживания Ростовской области по итогам первого полугодия 2026 года оказали услуг на сумму более 59,1 млрд руб. — на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В регионе бытовые услуги населению предоставляют более 13 тыс. предприятий, на которых занято свыше 47 тыс. специалистов.

В Ростовской области в первом полугодии 2026 года на создание инфраструктуры для разработки и производства беспилотных авиационных систем направили 676,6 млн руб. Министерство промышленности и энергетики региона заключило соглашение с автономной некоммерческой организацией «Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Ростовской области» о предоставлении субсидии. Средства выделены на создание сети научно-производственных центров испытаний и компетенций в сфере беспилотных авиационных систем.

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону приговорил бывшего заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) Константина Крята к трем с половиной годам колонии общего режима по обвинению в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).