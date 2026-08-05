Жителя Новороссийска осудили на 16 лет за финансирование террористической организации

Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Новороссийска Евгению Калганову по делу о государственной измене и финансировании террористической деятельности. Ему назначено 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе суда, Евгений Калганов признан виновным по статье о содействии террористической деятельности в форме финансирования терроризма и статье о государственной измене (ч. 1.1 ст. 205.1, ст. 275 УК РФ).

По материалам дела, в 2022–2023 годах мужчина, находясь на территории Польши, совершил 15 денежных переводов на реквизиты «Легиона «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ). После возвращения в Россию он был задержан.

Первые пять лет назначенного срока Евгений Калганов проведет в тюрьме, оставшуюся часть наказания — в колонии строгого режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Дела о государственной измене, финансировании запрещенных организаций и содействии террористической деятельности стали чаще рассматриваться российскими судами после начала специальной военной операции. В частности, правоохранительные органы регулярно сообщают о задержаниях и приговорах в отношении лиц, которых обвиняют в переводе денежных средств, передаче информации или иной помощи организациям, признанным террористическими либо запрещенными в России.

Анна Гречко