Более 85% молодых предпринимателей Ставрополья участвовали в программах поддержки

Агентство стратегических инициатив обновило методологию Индекса привлекательности регионов для молодежи, добавив новые показатели для наблюдения за молодыми предпринимателями. Срез данных по Ставрополью выявил ряд устойчивых тенденций, сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

По данным властей, оценка возможностей для открытия и ведения бизнеса в регионе закрепилась выше среднего уровня. Доля граждан, которые имеют или планируют открыть собственное дело, также превышает средний показатель — большинство среди них составляют молодые предприниматели с горизонтом планирования 1–2 года. Применимость образования на рынке труда в системе среднего профессионального образования получила высокий балл. При этом 86,6% молодых людей в крае намерены работать по специальности после окончания колледжа или вуза.

Показатель доли молодых предпринимателей, готовых развивать и расширять бизнес в ближайшие 3–5 лет, находится в высшей категории. Осведомленность начинающих предпринимателей о мерах поддержки молодёжного бизнеса составляет 65,9%.

Половина опрошенных видит перспективы в открытии собственного дела в крае. По показателю легкости ведения бизнеса Ставрополье превышает среднее значение по другим регионам на 10%. Свыше 85% всех участников опроса посещали программы или мероприятия по поддержке предпринимательства.

Власти края намерены адаптировать меры поддержки бизнеса и повысить качество информирования предпринимателей о доступных преференциях.

Константин Соловьев