Главные новости за 4 августа. Сочи

К началу нового учебного года школы и детские сады Сочи примут около 96 тыс. воспитанников. Из них 77 тыс. составят школьники, еще 19 тыс. детей будут посещать дошкольные учреждения.

До конца суток 4 августа на территории Сочи и федеральной территории «Сириус» местами ожидается гроза.

В администрации Сочи произошли кадровые изменения: директором департамента инвестиций и стратегического развития стал Павел Обертинский.

В Краснодарском крае продолжается строительство обхода Адлера, на котором применяют технологию погружения шпунта с помощью специализированной компактной машины — он вдавливается без шума и вибраций.

В Сочи судят «черных риелторов» за мошенничество с квартирой на 5,9 млн рублей.

В Сочи по итогам добровольной национальной классификации пляжей 66 пляжных территорий получили высшую категорию — «синий флаг». Сертификаты соответствия наивысшему стандарту были вручены пользователям 12 пляжей в ходе церемонии, приуроченной к разгару курортного сезона.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе обвинительный приговор официантке вагона-ресторана, признанной виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем массовое заболевание пассажиров поезда, следовавшего в Туапсе.