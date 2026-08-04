Главные новости за 4 августа. Новороссийск

Экипаж судна Nadezhda, которое, по данным турецкой стороны, подверглось атаке беспилотников у побережья Новороссийска, эвакуировали в порт города.

Власти Турции заявили, что эскалация ситуации в Черном море после атак на гражданские суда у Новороссийска создает угрозу продовольственной безопасности.

Количество пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком увеличилось до 58 человек.

В Геленджике организовали горячую линию для родственников и близких людей, которые после атаки беспилотников в селе Архипо-Осиповка не могут связаться с теми, кто находился в районе происшествия. Обращения принимают специалисты муниципального центра управления города.

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края привлекла к дисциплинарной ответственности судью Приморского районного суда Новороссийска Даниила Рукавишникова. По итогам заседания 31 июля ему объявлено предупреждение.

Краснодарский краевой суд взыскал с ООО «Сила здоровья» компенсацию в размере 500 тыс. рублей в пользу жителя Анапы, получившего тяжкий вред здоровью во время платной оздоровительной процедуры.

В Новороссийске перед судом предстанут 36-летний мужчина и его 55-летний знакомый, которых обвиняют в даче взятки сотруднику таможни и посредничестве во взяточничестве. По версии следствия, фигуранты пытались передать должностному лицу 200 тыс. руб. за решение вопросов с привлечением к ответственности и возвратом ранее изъятого автомобиля.

С 1 марта 2027 года в Новороссийске введут новые штрафы за парковку грузового транспорта в неположенных местах. За нарушение для водителей предусмотрен штраф в размере 1 тыс. рублей, для юридических лиц — до 15 тыс. рублей.