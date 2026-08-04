Черноземье 04.08.2026, 18:00 Официальные курсы валют ЦБ на 5 августа Австралийский доллар 56,2883 Английский фунт 107,7484 Белорусский рубль 27,5330 Гонконгский доллар* 10,2083 Дирхам ОАЭ 21,8022 Доллар США 80,0687 Евро 91,9589 Индийская рупия** 84,0527 Казахстанский тенге** 16,9068 Канадский доллар 57,0737 Китайский юань 11,8342 СДР 109,1881 Сингапурский доллар 62,4610 Турецкая лира* 16,8965 Украинская гривна* 17,8774 Шведская крона* 83,7094 Швейцарский франк 98,9724 Японская иена** 51,1621 *За 10. **За 100.