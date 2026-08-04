Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 5 августа

Австралийский доллар 56,2883
Английский фунт 107,7484
Белорусский рубль 27,5330
Гонконгский доллар* 10,2083
Дирхам ОАЭ 21,8022
Доллар США 80,0687
Евро 91,9589
Индийская рупия** 84,0527
Казахстанский тенге** 16,9068
Канадский доллар 57,0737
Китайский юань 11,8342
СДР 109,1881
Сингапурский доллар 62,4610
Турецкая лира* 16,8965
Украинская гривна* 17,8774
Шведская крона* 83,7094
Швейцарский франк 98,9724
Японская иена** 51,1621

*За 10. **За 100.