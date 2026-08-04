Господдержка казачьих обществ Ростовской области превысила 2,2 млрд рублей

На реализацию государственной программы поддержки казачьих обществ Ростовской области в 2026 году предусмотрено 2,21 млрд руб. По итогам первого полугодия на эти цели уже направили 1 млрд руб., или 46,2% годового объема. Это следует из отчета о реализации программы, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Основная часть финансирования приходится на департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области. В его распоряжении находится 1,91 млрд руб., или около 89% общего объема средств программы. Еще 233,4 млн руб. предусмотрено министерству строительства, архитектуры и территориального развития региона, которое курирует строительство и реконструкцию объектов казачьего образования.

Крупнейшей статьей расходов остается содержание системы образовательных организаций с казачьим компонентом — на эти цели предусмотрено 1,09 млрд руб. Еще 782,1 млн руб. заложено на создание условий для привлечения членов казачьих обществ к государственной и иной службе, 294,5 млн руб. — на развитие казачьих кадетских образовательных учреждений. Финансирование мероприятий по реализации самой программы составляет 42,3 млн руб.

Как следует из отчета, по итогам первого полугодия исполнение по отдельным направлениям существенно различается. Так, на развитие казачьих кадетских образовательных учреждений уже направлено 226 млн руб., или 76,8% годового плана, на систему образовательных организаций с казачьим компонентом — 465,5 млн руб. (41,8%), а на мероприятия по привлечению казаков к государственной и иной службе — 307,8 млн руб., или около 39% предусмотренного финансирования.

По данным документа, выполнение основных показателей программы запланировано на конец года. Власти не прогнозируют рисков срыва мероприятий и рассчитывают полностью выполнить план по развитию казачьего образования, поддержке казачьих обществ и привлечению их членов к государственной службе.

Валерий Климов