Пятеро сотрудников МЧС ранены при повторной атаке дрона в Белгородской области
В Шебекино Белгородской области при атаке БПЛА пострадали пятеро сотрудников МЧС. Их доставили в медицинские учреждения. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Пожарные приехали для ликвидации возгорания грузового транспорта, возникшего в результате удара БПЛА. Во время их выезда с места происшествия произошла повторная атака дрона. Удар пришелся по служебной машине. В результате инцидента получила повреждения пожарная техника.
За прошедшие сутки Белгородская область подверглась 125 ударам со стороны Украины. Один мирный житель погиб, еще 24 человека пострадали.