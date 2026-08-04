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Пятеро сотрудников МЧС ранены при повторной атаке дрона в Белгородской области

В Шебекино Белгородской области при атаке БПЛА пострадали пятеро сотрудников МЧС. Их доставили в медицинские учреждения. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Пожарные приехали для ликвидации возгорания грузового транспорта, возникшего в результате удара БПЛА. Во время их выезда с места происшествия произошла повторная атака дрона. Удар пришелся по служебной машине. В результате инцидента получила повреждения пожарная техника.

За прошедшие сутки Белгородская область подверглась 125 ударам со стороны Украины. Один мирный житель погиб, еще 24 человека пострадали.

Кабира Гасанова